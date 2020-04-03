МИД Швеции разработал стратегию по «поддержке демократии» в России

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Юлия Гуреева
Правительство Швеции намерено «поддержать демократию, человеческие права и защиту окружающей среды» в России. Об этом говорится в опубликованной стратегии шведского МИД на 2020—2024 годы. С документом ознакомился RT.
МИД Швеции разработал стратегию по «поддержке демократии» в России
  • Pixabay

«Правительство (Швеции. — RT) намерено расширять и развивать поддержку в области демократии, прав человека, гендерного равенства, защиты окружающей среды и климата в России и изучать возможности для расширения сотрудничества с ней по данным направлениям», — говорится в стратегии.

По мнению шведских властей, взаимодействие в рамках этого документа поспособствует «демократическому развитию в России, а также внесёт вклад в укрепление свободы выражения и повышение уровня соблюдения прав человека и принципа верховенства закона». При этом, как подчёркивается в документе, важной целевой группой является молодёжь.

На реализацию мероприятий Стокгольм планирует выделить 389 млн шведских крон (примерно $38,5 млн). Большую часть суммы — 324 млн крон ($32 млн) — получит Шведское агентство по развитию международного сотрудничества (SIDA).

Предполагается, что деятельность SIDA «укрепит» потенциал российского гражданского общества, в том числе в вопросах защиты демократии.

«Расширение возможностей как гражданского общества в целом, так и соответствующих субъектов по защите демократии, прав человека и верховенства закона. Повышение уровня понимания этих ценностей среди широкой общественности», — говорится в документе.

Среди прочего, в Швеции планируют бороться с дискриминацией в России, а также способствовать предоставлению российской общественности независимой информации.

В 2018 году RT изучил отчётность издания «Медуза» и выяснил, что главный исполнитель вышеупомянутой стратегии — правительственная структура SIDA — ранее финансировал это интернет-издание. SIDA работает за счёт средств шведских налогоплательщиков и осуществляет проекты по всему миру.

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