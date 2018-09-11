В шведском агентстве SIDA отказались комментировать данные об иностранном финансировании «Медузы»

В шведском правительственном агентстве SIDA со штаб-квартирой в Стокгольме не стали комментировать информацию об иностранном финансировании интернет-издания «Медуза».

«SIDA не комментирует», — говорится в ответе агентства на запрос RT. Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы». В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса. В Минюсте России прокомментировали возможность включения «Медузы» в список СМИ — иностранных агентов. Подробнее — в материале RT.