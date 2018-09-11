В шведском агентстве SIDA отказались комментировать данные об иностранном финансировании «Медузы»
«SIDA не комментирует», — говорится в ответе агентства на запрос RT.
Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы». В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.
В Минюсте России прокомментировали возможность включения «Медузы» в список СМИ — иностранных агентов.
Подробнее — в материале RT.