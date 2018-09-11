В шведском агентстве SIDA отказались комментировать данные об иностранном финансировании «Медузы»

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В шведском правительственном агентстве SIDA со штаб-квартирой в Стокгольме не стали комментировать информацию об иностранном финансировании интернет-издания «Медуза».
В шведском агентстве SIDA отказались комментировать данные об иностранном финансировании «Медузы»

    «SIDA не комментирует», — говорится в ответе агентства на запрос RT.

    Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы». В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.

    В Минюсте России прокомментировали возможность включения «Медузы» в список СМИ — иностранных агентов.

    Подробнее — в материале RT.

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