В Минюсте прокомментировали возможность включения «Медузы» в список СМИ-иноагентов

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В Минюсте России прокомментировали RT возможность включения «Медузы» в список СМИ — иностранных агентов.
В Минюсте прокомментировали возможность включения «Медузы» в список СМИ-иноагентов
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«В соответствии с действующим законодательством юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы, могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц или от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что основанием для включения иностранного СМИ в реестр является распоряжение Минюста, которое принимается в соответствии с заявлением иностранного СМИ о его включении в реестр или документами, поступившими от органов государственной власти.

«В настоящее время заявление от издания «Медуза», а также документы от государственных органов о включении указанного издания в реестр в Минюст России не поступали», — рассказали в ведомстве.

Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».

В числе грантодателей СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.

В Совете Федерации заявили, что иностранное финансирование «Медузы» может стать поводом для рассмотрения вопроса о включении издания в реестр СМИ-иноагентов.

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