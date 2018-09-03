Пушков прокомментировал возможность включения «Медузы» в список СМИ-иноагентов

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в беседе с RT заявил, что иностранное финансирование «Медузы» может стать поводом для рассмотрения вопроса о включении издания в реестр СМИ-иноагентов.

«Любое средство массовой информации, которое получает зарубежное финансирование, может попасть под статус иностранного агента по соответствующему закону, который был недавно принят. И если доказано, что финансовые средства получались от зарубежных организаций, СМИ может быть объявлено иностранным агентом», — сказал Пушков.

По его словам, случай с «Медузой» должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке.

«Закон создаёт юридическую базу для объявления СМИ, получающих зарубежное финансирование, иностранными агентами. Вместе с тем такие меры были приняты только в отношении тех средств массовой информации, которые получают государственное финансирование со стороны США. Это было ответным действием России на объявление Russia Today и Sputnik иностранными агентами в Штатах. Этот шаг не был принят в отношении BBC, хотя часть их бюджета финансируется Великобританией. Причина состоит в том, что Британия не пошла на какие-то юридические меры в отношении Russia Today. Поэтому в данном случае, поскольку до сих пор мы исходили из того, что это ответные шаги, я думаю, автоматизма здесь не будет. Но возможность такая возникает, и этот случай должен стать предметом отдельного рассмотрения и обсуждения», — заключил он.

Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».

В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.