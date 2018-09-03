Юрист назвал основания для включения «Медузы» в реестр СМИ-иноагентов
- РИА Новости
«Однозначно, оно должно быть включено (в реестр иностранных агентов СМИ. — RT)… Безусловно, СМИ, признанное иностранным агентом, должно зарегистрировать юридическое лицо в России, но для начала это СМИ должно быть признано иностранным агентом», — выразил мнение эксперт.
Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».
В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.