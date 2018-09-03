Юрист назвал основания для включения «Медузы» в реестр СМИ-иноагентов

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин в беседе с RT отметил, что иностранное финансирование «Медузы» даёт право Минюсту включить это интернет-издание в реестр иностранных агентов.

«Однозначно, оно должно быть включено (в реестр иностранных агентов СМИ. — RT)… Безусловно, СМИ, признанное иностранным агентом, должно зарегистрировать юридическое лицо в России, но для начала это СМИ должно быть признано иностранным агентом», — выразил мнение эксперт.

Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».

В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.