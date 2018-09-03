В Госдуме заявили, что Минюст должен обратить внимание на источники финансирования «Медузы»
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«У нас закон единый для всех. Неважны название и форма — электронное СМИ, бумажное, теле- или радиостанция. Если есть лицензия СМИ и подпадает под действие закона, конечно, Минюст должен рассмотреть», — пояснил депутат.
Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».
В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.