В Госдуме заявили, что Минюст должен обратить внимание на источники финансирования «Медузы»

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT рассказал, что, по его мнению, Министерству юстиции стоит рассмотреть вопрос статуса интернет-издания «Медуза».

«У нас закон единый для всех. Неважны название и форма — электронное СМИ, бумажное, теле- или радиостанция. Если есть лицензия СМИ и подпадает под действие закона, конечно, Минюст должен рассмотреть», — пояснил депутат.

Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».

В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.