В Госдуме заявили, что Минюст должен обратить внимание на источники финансирования «Медузы»

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Оксана Соломатина
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT рассказал, что, по его мнению, Министерству юстиции стоит рассмотреть вопрос статуса интернет-издания «Медуза».
В Госдуме заявили, что Минюст должен обратить внимание на источники финансирования «Медузы»
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«У нас закон единый для всех. Неважны название и форма — электронное СМИ, бумажное, теле- или радиостанция. Если есть лицензия СМИ и подпадает под действие закона, конечно, Минюст должен рассмотреть», — пояснил депутат.

Ранее RT обнаружил документальные подтверждения иностранного финансирования «Медузы».

В числе грантодателей оппозиционного СМИ оказались две западные организации, которые в своё время являлись партнёрами Джорджа Сороса.

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