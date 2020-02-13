МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.

«Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем, в том числе эти (три СМИ)», — приводит его слова ТАСС.

В октябре комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России выявила в данных изданиях нарушения законодательства.

Как рассказал глава комиссии Василий Пискарёв, медиаресурсы «нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.