МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков

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Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Андрей Храпов.
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
  • РИА Новости

«Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем, в том числе эти (три СМИ)», — приводит его слова ТАСС.

В октябре комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России выявила в данных изданиях нарушения законодательства.

Как рассказал глава комиссии Василий Пискарёв, медиаресурсы «нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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