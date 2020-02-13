МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
- РИА Новости
«Все материалы проверяются на пропаганду наркопотребления и вовлечения в незаконный оборот наркотиков. Мы всех проверяем, в том числе эти (три СМИ)», — приводит его слова ТАСС.
В октябре комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России выявила в данных изданиях нарушения законодательства.
Как рассказал глава комиссии Василий Пискарёв, медиаресурсы «нарушали законы в период, когда осуществлялась избирательная кампания».
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.