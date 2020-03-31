В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся в понедельник, 30 марта.

«Она (беседа. — RT) была весьма объёмной по содержанию, продолжительной по времени, состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом, и беседа была очень конструктивной», — сказал Песков.

Комментируя заявление Трампа о том, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, пресс-секретарь сказал, что «тема действительно затрагивалась».

«Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договорённостям президентов на рабочем уровне», — заявил Песков.

30 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого обсуждались пандемия коронавирусной инфекции и ситуация на мировом рынке нефти.

В Белом доме отметили, что лидеры договорились тесно сотрудничать в рамках G20 в борьбе с коронавирусом.