В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе
- РИА Новости
«Она (беседа. — RT) была весьма объёмной по содержанию, продолжительной по времени, состоялся действительно очень детальный обмен информацией по мерам, которые принимают наши государства в рамках борьбы с коронавирусом, и беседа была очень конструктивной», — сказал Песков.
Комментируя заявление Трампа о том, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, пресс-секретарь сказал, что «тема действительно затрагивалась».
«Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договорённостям президентов на рабочем уровне», — заявил Песков.
30 марта состоялся телефонный разговор Трампа и Путина, в ходе которого обсуждались пандемия коронавирусной инфекции и ситуация на мировом рынке нефти.
В Белом доме отметили, что лидеры договорились тесно сотрудничать в рамках G20 в борьбе с коронавирусом.