«Большая семёрка» окажет помощь ВОЗ в борьбе с COVID-19

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Страны G7 окажут финансовую помощь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Большая семёрка» окажет помощь ВОЗ в борьбе с COVID-19
  • globallookpress.com

«Государства G7 обязались оказать поддержку странам и людям, подвергающимся наибольшему риску, возглавив международные усилия, направленные на то, чтобы обеспечить 71 млрд фунтов стерлингов, которые нужны ВОЗ для немедленных мер в сфере общественного здравоохранения и приоритетных исследований», — говорится в сообщении британского МИД по итогам переговоров министров иностранных дел стран G7 по видеосвязи.

Уточняется, что приоритетом стран «семёрки» является предотвращение дальнейшего кризиса и повышение устойчивости к вирусу наиболее уязвимых стран.

В феврале страны G7 заявили о совместной работе по борьбе с коронавирусом.

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