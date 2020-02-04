Страны G7 заявили о совместной работе по борьбе с коронавирусом

Страны «Большой семёрки» договорились объединить усилия в борьбе с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

«Министры договорились как можно тщательнее согласовывать действия по соблюдению мер предосторожности, исследованию нового вируса, сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Евросоюзом и Китаем», — приводит ТАСС его заявление.

По его мнению, для успешной борьбы с вирусом необходима совместная работа на международном и европейском уровнях.

Ранее сообщалось о восьмом случае заражения коронавирусом в Германии.