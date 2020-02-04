Страны G7 заявили о совместной работе по борьбе с коронавирусом
- Reuters
«Министры договорились как можно тщательнее согласовывать действия по соблюдению мер предосторожности, исследованию нового вируса, сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Евросоюзом и Китаем», — приводит ТАСС его заявление.
По его мнению, для успешной борьбы с вирусом необходима совместная работа на международном и европейском уровнях.
Ранее сообщалось о восьмом случае заражения коронавирусом в Германии.