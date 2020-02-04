Страны G7 заявили о совместной работе по борьбе с коронавирусом

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Страны «Большой семёрки» договорились объединить усилия в борьбе с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Страны G7 заявили о совместной работе по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«Министры договорились как можно тщательнее согласовывать действия по соблюдению мер предосторожности, исследованию нового вируса, сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Евросоюзом и Китаем», — приводит ТАСС его заявление.

По его мнению, для успешной борьбы с вирусом необходима совместная работа на международном и европейском уровнях.

Ранее сообщалось о восьмом случае заражения коронавирусом в Германии.

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