Госдеп заявил, что санкции не мешают Ирану импортировать медикаменты

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Американские санкции не затрагивают импорт еды и медикаментов, а Иран мог закупать наборы для обследований, заявила представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

«Факт: санкции США не распространяются на импорт продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования или других гуманитарных товаров. Иранские документы говорят о том, что их медицинские компании с января могут беспрепятственно импортировать наборы для тестирования», — говорится в её сообщении.

5 марта президент США Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда он отметил, что страна «отлично справляется».

18 марта посольство Ирана в России отметило, что санкции США лишь способствуют усугублению гуманитарной катастрофы на фоне COVID-19 и препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования.

Также верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов.

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