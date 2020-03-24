Госдеп заявил, что санкции не мешают Ирану импортировать медикаменты
«Факт: санкции США не распространяются на импорт продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования или других гуманитарных товаров. Иранские документы говорят о том, что их медицинские компании с января могут беспрепятственно импортировать наборы для тестирования», — говорится в её сообщении.
5 марта президент США Дональд Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусной инфекцией. Тогда он отметил, что страна «отлично справляется».
18 марта посольство Ирана в России отметило, что санкции США лишь способствуют усугублению гуманитарной катастрофы на фоне COVID-19 и препятствуют доставке необходимого медицинского оборудования.
Также верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов.