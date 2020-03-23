В Италию прибыли ещё два Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом

Для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италию прибыли десятый и 11-й самолёты Ил-76 ВКС России с группой российских военных специалистов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны России.

«Десятый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили и о прибытии 11-го борта Ил-76.

Ранее в Италию вылетел 13-й Ил-76 ВКС.

21 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19.

Как отмечали в Кремле, помощь оказывается безо всяких условий.