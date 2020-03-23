Маас предостерёг Турцию от использования беженцев как рычага давления

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Евросоюз готов придерживаться соглашения с Турцией по миграционному вопросу, но не приемлет использования беженцев в качестве рычага политического давления, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Маас предостерёг Турцию от использования беженцев как рычага давления
  • © Kay Nietfeld
  • globallookpress.com

Трансляция пресс-конференции Мааса велась на YouTube-канале МИД ФРГ.

Маас отметил, что Совету глав МИД ЕС удалось провести интенсивные переговоры по ситуации в сирийской провинции Идлиб и вопросу беженцев.

Он также подтвердил готовность ЕС придерживаться договорённостей с Турцией при условии соблюдения Анкарой своих обязательств.

«Этого не происходило в прошлом, в будущем мы не примем и не можем принять, чтобы отчаявшиеся люди, беженцы, использовались в качестве рычага политического давления», — подчеркнул Маас.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил действия военных Греции в отношении беженцев на границе с Турцией с преступлениями нацистов.

29 февраля Эрдоган заявил об открытии границы с ЕС для сирийских беженцев.

В Греции отметили, что лица, которые направляются к греческой границе, являются не беженцами из Идлиба, а турецкими мигрантами, которые проживали в Турции на протяжении долгих лет.

В Анкаре назвали подобные обвинения лицемерием.

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