Эрдоган сравнил греческих военных на границе с Турцией с нацистами

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сравнил действия военных Греции в отношении беженцев на границе с Турцией с преступлениями нацистов.

«Между тем, что совершали нацисты, и действиями греческой стороны на границе нет никакой разницы», — цитирует Anadolu главу государства.

Как отметил Эрдоган, граница с ЕС будет открыта для беженцев до тех пор, пока европейская сторона не выполнит все обязательства по соглашению 2016 года.

«Речь идёт о упрощении визового режима для турецких граждан, обновлении Таможенного союза и перечислении в полном объёме обещанной финансовой помощи на нужды сирийских беженцев в Турции», — пояснил он.

По его словам, Анкара «не нуждается в подачках ЕС».

«Единственное наше требование — выполнение взятых обязательств», — подчеркнул Эрдоган.

❝#Эрдоган сравнил действия греческих военных в отношении беженцев на границе с Турцией с преступлениями нацистов❞#беженцыpic.twitter.com/gZCo6ggeIb — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) March 11, 2020

29 февраля Эрдоган заявил об открытии границы с ЕС для сирийских беженцев.

В Греции отметили, что лица, которые направляются к греческой границе, являются не беженцами из Идлиба, а турецкими мигрантами, которые проживали в Турции на протяжении долгих лет.

Греческое правительство также обвиняло Турцию в организации спланированной операции по отправке тысяч мигрантов к границе.

В Анкаре назвали подобные обвинения лицемерием.