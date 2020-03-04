В Греции обвинили Турцию в организованной отправке мигрантов к границе

Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил, что Турция проводит хорошо организованную и скоординированную операцию по отправке тысяч мигрантов к греческой границе.

«Греция ощущает внезапное и массивное давление от перемещения групп населения к её восточным сухопутным и морским границам. Речь идёт о хорошо организованной и скоординированной операции, которая поощряется и направляется правительством и властями соседней страны. Эту истину подтверждают заявления президента Турции и других должностных лиц соседней страны об открытии границ», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Пецас, данную информацию подтверждают заявления самих мигрантов, зафиксированные международными СМИ. По словам беженцев, они получили от турецких властей указания пересечь границу, а координация всего этого велась через СМС и сюжеты с картами маршрутов, которые показывали турецкие телеканалы.

Он также добавил, что, по его данным, мигрантов бесплатно доставляют к границе в сопровождении турецкой военной полиции, а при прорыве блокпостов беженцы применяют гранаты со слезоточивым газом, которые использует армия Турции.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал защиту границ Греции от мигрантов «общеевропейской задачей».

3 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.