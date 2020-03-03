Защиту границ Греции от мигрантов назвали «общеевропейской задачей»

Короткая ссылка
Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал защиту границ Греции от мигрантов «общеевропейской задачей».
Защиту границ Греции от мигрантов назвали «общеевропейской задачей»
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, Мишель подчеркнул, что Европейский союз «окажет Греции полную поддержку» по этому вопросу.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совместной пресс-конференции с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европарламента Давидом Сассоли.

Ранее сообщалось, что всё руководство ЕС отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за ситуации с мигрантами.

3 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить