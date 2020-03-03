Защиту границ Греции от мигрантов назвали «общеевропейской задачей»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал защиту границ Греции от мигрантов «общеевропейской задачей».

Как сообщает ТАСС, Мишель подчеркнул, что Европейский союз «окажет Греции полную поддержку» по этому вопросу.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совместной пресс-конференции с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европарламента Давидом Сассоли.

Ранее сообщалось, что всё руководство ЕС отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за ситуации с мигрантами.

3 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.