Защиту границ Греции от мигрантов назвали «общеевропейской задачей»
- Reuters
Как сообщает ТАСС, Мишель подчеркнул, что Европейский союз «окажет Греции полную поддержку» по этому вопросу.
Соответствующее заявление он сделал во время выступления на совместной пресс-конференции с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европарламента Давидом Сассоли.
Ранее сообщалось, что всё руководство ЕС отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за ситуации с мигрантами.
3 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.