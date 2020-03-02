Всё руководство ЕС отправится 3 марта на границу Греции и Турции
- Reuters
«Завтра я поеду туда вместе с Шарлем Мишелем и Давидом Сассоли, все представители институтов ЕС поедут в Грецию для встречи с премьер-министром. После консультаций с ним мы посетим пограничный район, чтобы оценить на месте, как мы можем расширить нашу помощь Греции», — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что ситуация с мигрантами является «общеевропейской проблемой».
Ранее Мишель уже заявлял о намерении вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом посетить греко-турецкую границу из-за ситуации с беженцами.
2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности оказать Греции и Болгарии помощь по охране границ от массовой миграции беженцев.