Всё руководство ЕС отправится 3 марта на границу Греции и Турции

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она, а также глава Европарламента Давид Сассоли и председатель Европейского совета Шарль Мишель отправятся 3 марта на границу Греции и Турции из-за ситуации с беженцами.
Всё руководство ЕС отправится 3 марта на границу Греции и Турции
  • Reuters

«Завтра я поеду туда вместе с Шарлем Мишелем и Давидом Сассоли, все представители институтов ЕС поедут в Грецию для встречи с премьер-министром. После консультаций с ним мы посетим пограничный район, чтобы оценить на месте, как мы можем расширить нашу помощь Греции», — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что ситуация с мигрантами является «общеевропейской проблемой».

Ранее Мишель уже заявлял о намерении вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом посетить греко-турецкую границу из-за ситуации с беженцами.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности оказать Греции и Болгарии помощь по охране границ от массовой миграции беженцев.

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