Глава Евросовета и премьер Греции посетят турецкую границу

Короткая ссылка
Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом посетить греко-турецкую границу из-за ситуации с беженцами.

Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы поддерживаем усилия Греции по охране европейских границ и внимательно следим за ситуацией на месте. Я посещу греко-турецкую границу во вторник вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом», — указал он.

Ранее турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара приняла решение открыть её для них.

До этого в МИД Греции писали, что заявления Турции о десятках тысяч проникших в страну мигрантов не соответствуют действительности. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить