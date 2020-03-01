Глава Евросовета и премьер Греции посетят турецкую границу
Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter.
«Мы поддерживаем усилия Греции по охране европейских границ и внимательно следим за ситуацией на месте. Я посещу греко-турецкую границу во вторник вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом», — указал он.
Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.— Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020
I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.
Ранее турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара приняла решение открыть её для них.
До этого в МИД Греции писали, что заявления Турции о десятках тысяч проникших в страну мигрантов не соответствуют действительности.