Глава Евросовета и премьер Греции посетят турецкую границу

Глава Европейского совета Шарль Мишель намерен вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом посетить греко-турецкую границу из-за ситуации с беженцами.

Об этом Мишель сообщил на своей странице в Twitter.

«Мы поддерживаем усилия Греции по охране европейских границ и внимательно следим за ситуацией на месте. Я посещу греко-турецкую границу во вторник вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом», — указал он.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.



I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis. — Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020

Ранее турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара приняла решение открыть её для них.

До этого в МИД Греции писали, что заявления Турции о десятках тысяч проникших в страну мигрантов не соответствуют действительности.