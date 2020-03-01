Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС

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Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара приняла решение открыть её для них.
Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС
  • Reuters

«По состоянию на 19:40 число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100 577 человек», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в МИД Греции писали, что заявления Турции о десятках тысяч проникших в страну мигрантах не соответствуют действительности. Тогда Сойлу говорил о 47 тыс. беженцев, пересёкших границы страны с Евросоюзом.

29 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом.

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