Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС

Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС после того, как Анкара приняла решение открыть её для них.

«По состоянию на 19:40 число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100 577 человек», — написал он на своей странице в Twitter.

Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020

Ранее в МИД Греции писали, что заявления Турции о десятках тысяч проникших в страну мигрантах не соответствуют действительности. Тогда Сойлу говорил о 47 тыс. беженцев, пересёкших границы страны с Евросоюзом.

29 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом.