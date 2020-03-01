Более 100 тысяч беженцев пересекли границу Турции с ЕС
- Reuters
«По состоянию на 19:40 число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100 577 человек», — написал он на своей странице в Twitter.
Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020
Ранее в МИД Греции писали, что заявления Турции о десятках тысяч проникших в страну мигрантах не соответствуют действительности. Тогда Сойлу говорил о 47 тыс. беженцев, пересёкших границы страны с Евросоюзом.
29 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом.