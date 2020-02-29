Эрдоган заявил об открытии Турцией границы с ЕС для тысяч беженцев

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом, которую уже пересекли около 20 тыс. сирийских беженцев. Об этом сообщает Haber.

Он напомнил, что ЕС обещал помощь Анкаре в вопросе беженцев из Сирии, однако не «сдержал слово».

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — заявил Эрдоган.

По оценке турецких властей, в ЕС направились, предположительно, до 30 тыс. сирийских беженцев.

«Уже 18 тыс. беженцев прошли, а сегодня, возможно, будет 25—30 тыс., и мы наши двери уже не закроем. Потому что ЕС должен держать своё слово», — подчеркнул президент Турции.

Ранее Эрдоган заявил о намерении прорвать «блокаду наблюдателей» в Идлибе.

Он предупредил, что его страна не сможет принять «ещё миллион беженцев, которые уже скопились на границе в Идлибе».

В российском Центре по примирению враждующих сторон в САР при этом опровергли данные о якобы направляющихся к границе Турции «сотнях тысяч» мирных жителей Идлиба.