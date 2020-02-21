В ЦПВС опровергли данные о «сотнях тысяч» беженцев САР у границ Турции

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Заявления о якобы направляющихся к границе Турции «сотнях тысяч» мирных жителей сирийской провинции Идлиб не соответствуют действительности, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
В ЦПВС опровергли данные о «сотнях тысяч» беженцев САР у границ Турции
  • Reuters

«Информация о якобы потоках «сотен тысяч» мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции, не соответствует действительности», — подчеркнул он.

Журавлёв отметил, что данные заявления не подтверждаются никакими фото- или видеоматериалами.

При этом он добавил, что ЦПВС осуществляет круглосуточный мониторинг гуманитарной ситуации на северо-западе Сирии.

«Для непрерывного получения объективной информации о происходящем в зоне деэскалации используются: группировка беспилотных летательных средств, круглосуточные «горячие» телефонные линии ЦПВС, анализ социальных сетей и интернет-ресурсов, а также обширные прямые контакты с местными жителями провинции офицеров Центра», — сказал он.

В конце января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что около 400 тыс. беженцев из Идлиба движутся к турецкой границе.

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