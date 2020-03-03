Более 130 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Грецией

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.
Более 130 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Грецией
  • Reuters

«По состоянию на 09:15 число беженцев, которые покинули нашу страну через (провинцию) Эдирне, составляет 130 469», — написал министр в Twitter.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев.

1 марта глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщил, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС.

Позднее Эрдоган заявил, что Турция не закроет свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев

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