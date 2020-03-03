Более 130 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Грецией
- Reuters
«По состоянию на 09:15 число беженцев, которые покинули нашу страну через (провинцию) Эдирне, составляет 130 469», — написал министр в Twitter.
29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев.
1 марта глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщил, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу Турции с ЕС.
Позднее Эрдоган заявил, что Турция не закроет свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев.