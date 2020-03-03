Более 130 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Грецией

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.