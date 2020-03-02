Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не закроет свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Анкаре.

Reuters