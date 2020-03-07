МИД Турции обвинил ЕС в лицемерном подходе из-за заявления о мигрантах

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Анкара не приемлет обвинения Евросоюза в использовании миграционного кризиса в качестве орудия политического давления и считает подобный подход лицемерным, говорится в распространённом заявлении МИД Турции.
МИД Турции обвинил ЕС в лицемерном подходе из-за заявления о мигрантах
  • Reuters

В Турции отметили нежелание ЕС осознать «чрезвычайное бремя» из-за миграционного кризиса, которое несёт Анкара.

«Обвинение в том, что страна, в которой находится наибольшее количество беженцев в мире, использует проблему миграции в политических целях, является новым доказательством лицемерного подхода, которому мы подвергались в течение многих лет», — говорится в заявлении.

Турецкий МИД призвал европейские страны выполнить обязательства по миграционному соглашению от 18 марта 2016 года и не препятствовать перемещению беженцев из Турции на границу Греции.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что лица, которые направляются к греческой границе, являются не беженцами из сирийской провинции Идлиб, а турецкими мигрантами, которые проживали в Турции на протяжении долгих лет.

Правительство Греции также обвиняло Турцию в организации спланированной операции по отправке тысяч мигрантов к границе.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, подтвердили, что власти Турции «выдавливают» в Грецию около 130 тыс. выходцев из Афганистана, Ирака и африканских стран.

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