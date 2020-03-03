ЦПВС: власти Турции «выдавливают» в Грецию около 130 тысяч беженцев

Власти Турции «выдавливают» в Грецию порядка 130 тыс. беженцев, больше половины которых являются афганцами, иракцами и гражданами африканских стран, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тыс. беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы», — говорится в заявлении руководителя ЦПВС контр-адмирала Олега Журавлёва.

Он подчеркнул, что в районах вблизи сирийско-турецкой границы находятся около 200 тыс. временно перемещённых лиц.

Ранее сообщалось, что всё руководство ЕС отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за ситуации с мигрантами.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европейскому союзу необходимо надавить на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе мигрантов. Он также назвал решение Турции открыть границы с ЕС для мигрантов атакой на Евросоюз.