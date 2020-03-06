Более 142 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Грецией

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 142 тыс.
Более 142 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Грецией
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«По состоянию на 12:10 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 142 175», — написал он.

Ранее в правительстве Греции уже обвиняли Турцию в организации спланированной операции по отправке тысяч мигрантов к греческой границе.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии также подтвердили, что власти Турции «выдавливают» в Грецию около 130 тыс. выходцев из Афганистана, Ирака и африканских стран.

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