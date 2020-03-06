Более 142 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Грецией
- Reuters
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«По состоянию на 12:10 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 142 175», — написал он.
Ранее в правительстве Греции уже обвиняли Турцию в организации спланированной операции по отправке тысяч мигрантов к греческой границе.
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии также подтвердили, что власти Турции «выдавливают» в Грецию около 130 тыс. выходцев из Афганистана, Ирака и африканских стран.