Более 142 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Грецией

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 142 тыс.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«По состоянию на 12:10 число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне, составляет 142 175», — написал он.

Ранее в правительстве Греции уже обвиняли Турцию в организации спланированной операции по отправке тысяч мигрантов к греческой границе.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии также подтвердили, что власти Турции «выдавливают» в Грецию около 130 тыс. выходцев из Афганистана, Ирака и африканских стран.