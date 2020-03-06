Глава МИД Греции прокомментировал ситуацию на границе с Турцией

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что лица, которые направляются к греческой границе из Турции, являются не беженцами из сирийской провинции Идлиб, а турецкими мигрантами.

«Мы обсуждаем сегодня ситуацию на южной морской и наземной границах с Турцией. Мы видим там массовое движение мигрантов к греческим и европейским границам», — приводит ТАСС его слова перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Загребе.

Дендиас подчеркнул, что у Афин есть доказательства того, что прибывающие из Турции лица проживали на территории именно этой страны на протяжении долгого времени.

«Это мигранты, которые жили в Турции на протяжении многих лет. У нас есть все доказательства, что это движение было создано и организовано Турцией. И я скажу твёрдо, что ЕС не позволит использовать в своих целях человеческие страдания», — добавил глава греческого МИД.

Ранее в правительстве Греции уже обвиняли Турцию в организации спланированной операции по отправке тысяч мигрантов к греческой границе.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии также подтвердили, что власти Турции «выдавливают» в Грецию около 130 тыс. выходцев из Афганистана, Ирака и африканских стран.

При этом турецкий спецназ мешает греческим пограничникам вытеснять беженцев с границы обратно на территорию Турции.