Турецкий спецназ начал мешать выдворению беженцев из Греции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкий спецназ мешает греческим пограничникам вытеснять беженцев с границы на турецкую территорию.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, Анкара привлекла около тысячи полицейских спецназа для работы на границе двух стран.

Ранее официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас заявил, что Турция проводит хорошо организованную и скоординированную операцию по отправке тысяч мигрантов к греческой границе.

3 марта Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.