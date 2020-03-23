Китай передал России более 25 миллионов защитных масок

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Самолёт ВКС России доставил 25,5 млн защитных масок из Китая. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Китай передал России более 25 миллионов защитных масок
  • Reuters

«Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром «Чкаловский» 25,5 млн индивидуальных защитных масок», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства. 

Ранее российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

16 марта Путин обратил внимание на то, что большинство стран уже столкнулись с последствиями COVID-19, указав на то, что в Китае и Республике Корея ситуация меняется к лучшему

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