Китай передал России более 25 миллионов защитных масок

Самолёт ВКС России доставил 25,5 млн защитных масок из Китая. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром «Чкаловский» 25,5 млн индивидуальных защитных масок», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.

Ранее российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

16 марта Путин обратил внимание на то, что большинство стран уже столкнулись с последствиями COVID-19, указав на то, что в Китае и Республике Корея ситуация меняется к лучшему.