Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
- Reuters
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.
«Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учётом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией», — говорится в сообщении.
Как уточняется, Путин в ходе беседы дал высокую оценку результатам Китая в противодействии распространению коронавируса.
Ранее Путин обратил внимание на то, что большинство стран уже столкнулись с последствиями COVID-19, указав на то, что в Китае и Республике Корея ситуация меняется к лучшему.