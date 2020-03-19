Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

«Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса с учётом того, что Россия и Китай с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с инфекцией», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Путин в ходе беседы дал высокую оценку результатам Китая в противодействии распространению коронавируса.

Ранее Путин обратил внимание на то, что большинство стран уже столкнулись с последствиями COVID-19, указав на то, что в Китае и Республике Корея ситуация меняется к лучшему.