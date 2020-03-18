Посол Франции оценил вероятность отмены визита Макрона в Москву 9 мая

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Визит французского лидера Эммануэля Макрона в Москву на 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне пока не ставится под сомнение на фоне вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, заявил посол Франции в России Пьер Леви.
Посол Франции оценил вероятность отмены визита Макрона в Москву 9 мая
  • globallookpress.com

«На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 мая», — пояснил дипломат в интервью газете «Коммерсантъ». 

Леви напомнил, что Макрон одним из первых принял приглашение приехать в Россию на праздничные мероприятия по случаю годовщины Победы.

«Мы видим, как ситуация меняется каждый день, и на деятельность дипломатов и международные контакты — со всеми странами — это также влияет», — добавил французский посол.

Он отметил, что в данный момент в связи с распространением COVID-19 предпринимается «множество мер предосторожности».

Ранее число заражённых COVID-19 во Франции увеличилось до 7730 человек, 175 заболевших скончались.

По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в России возросло до 114 человек, заболевание было зафиксировано в 26 регионах страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не рассматривают возможность отмены парада Победы 9 мая из-за ситуации с коронавирусом.

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