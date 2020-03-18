Посол Франции оценил вероятность отмены визита Макрона в Москву 9 мая
- globallookpress.com
«На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 мая», — пояснил дипломат в интервью газете «Коммерсантъ».
Леви напомнил, что Макрон одним из первых принял приглашение приехать в Россию на праздничные мероприятия по случаю годовщины Победы.
«Мы видим, как ситуация меняется каждый день, и на деятельность дипломатов и международные контакты — со всеми странами — это также влияет», — добавил французский посол.
Он отметил, что в данный момент в связи с распространением COVID-19 предпринимается «множество мер предосторожности».
Ранее число заражённых COVID-19 во Франции увеличилось до 7730 человек, 175 заболевших скончались.
По последним данным, число случаев заражения новым коронавирусом в России возросло до 114 человек, заболевание было зафиксировано в 26 регионах страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не рассматривают возможность отмены парада Победы 9 мая из-за ситуации с коронавирусом.