Салливан: 9 мая Москву посетит очень высокопоставленная делегация США

Посол США в России Джон Салливан в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что американский лидер Дональд Трамп намерен отправить в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы «очень высокопоставленную» делегацию.

«На сегодняшний день мне нечего вам объявить по поводу того, кто именно войдёт в делегацию США. Но я могу заверить (этому привержены президент США и его администрация), что если мероприятия 9 мая состоятся… то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в США «очень серьёзно и ответственно» относятся к памяти событий Второй мировой войны и считают 9 Мая важной годовщиной.

«Нам есть что отпраздновать… Сейчас из-за коронавируса трудно что-то прогнозировать, но если торжества 9 мая состоятся… то вы увидите на них в том числе и очень высокопоставленных участников из США», — заверил Салливан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены парада Победы в Москве из-за ситуации с коронавирусом.

В начале марта стало известно, что Трамп принял решение не посещать празднование Победы 9 мая в Москве.