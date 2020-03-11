Онищенко прокомментировал объявление ВОЗ пандемии коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал RT объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавирусной инфекции в мире.

Онищенко напомнил о сути понятия «пандемия», указав на то, что гендиректор ВОЗ «не сказал ничего нового».

«Пандемия означает то, что инфекция данного типа встречается во многих странах, если говорить точно, в более чем половине стран, которые есть на планете, практически на всех континентах, кроме Антарктиды и Арктики», — объяснил он.

Говоря об источниках распространения COVID-19, специалист отметил, что при том, что Китай является страной-лидером по количеству инфицированных, КНР не лидирует по показателю интенсивности заболевания.

«Что касается количества заболевших, насчитывается более 80 тыс. в Китае и примерно тыс. 20—30 во всём остальном мире. При этом Китай сегодня на четвёртом месте по интенсивности, потому что из всех 80 тыс. заболевших уже 60 тыс. выписались. Самые сильные очаги заболевания вне Китая: Корея, Италия и Иран», — добавил Онищенко.

Депутат также рассказал, что случаи тяжёлого течения COVID-19 у инфицированных крайне редки и в основном приходятся на определённые социальные группы.

«С одной стороны, с точки зрения прогноза неблагоприятных исходов, хорошо, что подавляющее большинство заболевших (94%) — это люди со средней и лёгкой тяжестью течения заболевания. С другой стороны, чем легче течёт заболевание, тем меньше люди понимают, что они больны именно этим заболеванием, и они могут заразить других. Главная группа риска — пожилое население. В этой когорте болезнь наиболее тяжело протекает и больше всего случаев неблагоприятных исходов», — заметил парламентарий.

По его словам, России в данный момент необходимо «спокойно и квалифицированно заниматься профилактикой».

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию».