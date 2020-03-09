Глава ВОЗ заявил об угрозе пандемии COVID-19
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.
«Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной», — заявил Гебрейесус.
При этом, по его словам, это «будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать».
Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражённых новой коронавирусной инфекцией превысило 109 тыс. в 104 странах.
24 февраля Гебрейесус заявил, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.