Глава ВОЗ заявил об угрозе пандемии COVID-19

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о «реальной угрозе» пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава ВОЗ заявил об угрозе пандемии COVID-19
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на странице ВОЗ в Twitter.

«Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится более реальной», — заявил Гебрейесус.

При этом, по его словам, это «будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать».

Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражённых новой коронавирусной инфекцией превысило 109 тыс. в 104 странах.

24 февраля Гебрейесус заявил, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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