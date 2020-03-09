В ВОЗ назвали число заболевших коронавирусом по всему миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 по всему миру превысило 109 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что из-за вируса погибли более 3,8 тыс. человек.

По данным организации, наличие инфицированных зафиксировано в 104 странах мира. Больше всего заражённых в Китае (80 904), в Южной Корее (7382), в Италии (7375) и в Иране (6566).

Ранее в итальянских тюрьмах начались акции протеста и беспорядки из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.