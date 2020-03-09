В ВОЗ назвали число заболевших коронавирусом по всему миру
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что из-за вируса погибли более 3,8 тыс. человек.
По данным организации, наличие инфицированных зафиксировано в 104 странах мира. Больше всего заражённых в Китае (80 904), в Южной Корее (7382), в Италии (7375) и в Иране (6566).
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Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.