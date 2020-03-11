Эрдоган назвал условие для закрытия границы с ЕС для беженцев
- Reuters
«Мы выполнили свои обязательства... Мы девять лет кормили и поили беженцев. Теперь они хотят пойти в Европу. Я всегда говорил: если вы не разделите с нами груз, мы откроем двери. Они думали, я шучу. Но я открыл двери», — приводит Habertürk выступление Эрдогана перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
По его словам, около 150 тыс. беженцев уже отправились в Грецию.
«Мы продолжим нашу текущую политику, пока не будет конкретных шагов по безвизовому режиму, открытию новых пунктов переговорного процесса (о евроинтеграции. — RT), обновлению соглашения о Таможенном союзе. Потоки нелегальных мигрантов заполнят Средиземное море», — предупредил турецкий лидер.
29 февраля Эрдоган сообщил об открытии границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.
Глава МИД Греции Никос Дендиас при этом отметил, что лица, которые направляются к греческой границе, являются не беженцами из сирийской провинции Идлиб, а турецкими мигрантами, которые проживали в Турции на протяжении долгих лет.
Правительство Греции также обвиняло Турцию в организации спланированной операции по отправке тысяч мигрантов к границе.
В Анкаре назвали подобные обвинения лицемерием.