Более половины пассажиров эвакуированы с лайнера Grand Princess в США
- Reuters
Об этом сообщает USA Today со ссылкой на данные компании — оператора судна Princess Cruises.
Отмечается, что из 2421 пассажира лайнера сойти на берег удалось 1406, включая двух пациентов с положительным тестом на коронавирус.
Ранее сообщалось, что Канада намерена эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Grand Princess.
По последним официальным данным, в Соединённых Штатах зафиксировано более 500 случаев заражения COVID-19.