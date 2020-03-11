Более половины пассажиров эвакуированы с лайнера Grand Princess в США

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Более половины пассажиров покинули в США круизный лайнер Grand Princess, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Более половины пассажиров эвакуированы с лайнера Grand Princess в США
  • Reuters

Об этом сообщает USA Today со ссылкой на данные компании — оператора судна Princess Cruises.

Отмечается, что из 2421 пассажира лайнера сойти на берег удалось 1406, включая двух пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Канада намерена эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Grand Princess.

По последним официальным данным, в Соединённых Штатах зафиксировано более 500 случаев заражения COVID-19.

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