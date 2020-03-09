Госдеп рекомендовал американцам не путешествовать на круизных лайнерах

Госдеп США рекомендовал американцам не путешествовать на круизных лайнерах в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Граждане США, особенно люди, имеющие проблемы со здоровьем, не должны путешествовать на круизных лайнерах… CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) отмечают, что пожилые люди и путешественники, имеющие проблемы со здоровьем, должны избегать ситуаций, ставящих их в условия повышенного риска возникновения более серьёзного заболевания. Это подразумевает избежание людных мест, поездок, которые не являются необходимыми», — говорится в рекомендации на сайте Госдепа.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах зафиксировано 512 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно данным CDC, в статистике учитывается 49 заболевших, прибывших из китайской Ухани и с круизного лайнера Diamond Princess, 21 случай зарегистрирован на лайнере Grand Princess.