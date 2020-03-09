Правительство Канады эвакуирует своих граждан с лайнера Grand Princess

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Правительство Канады эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Grand Princess, на котором была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в заявлении, которое в своём Twitter опубликовал глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

«Правительство Канады выделило самолёт для возвращения канадцев, которые находятся на борту Grand Princess у западного берега США, после того, как на этом круизном судне произошла вспышка COVID-19», — сообщается в документе.

Отмечается, что решение об эвакуации было принято после соответствующей просьбы со стороны Соединённых Штатов.

Уточняется, что канадцев из Сан-Франциско доставят до базы ВВС Канады Трентон, впоследствии их поместят на двухнедельный карантин.

Ранее СМИ сообщали, что круизный лайнер Grand Princess с заражёнными коронавирусной инфекцией пассажирами получил разрешение войти в порт американского города Окленд.

Как сообщил 7 марта вице-президент США Майкл Пенс, у 21 человека на борту Grand Princess подтверждено заражение COVID-19.

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