Правительство Канады эвакуирует своих граждан с лайнера Grand Princess

Правительство Канады эвакуирует своих граждан с круизного лайнера Grand Princess, на котором была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в заявлении, которое в своём Twitter опубликовал глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Le gouvernement du Canada évacue les Canadiens à bord du navire de croisière #GrandPrincess.



Voici notre communiqué : pic.twitter.com/zK8anIol9G — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) March 8, 2020

«Правительство Канады выделило самолёт для возвращения канадцев, которые находятся на борту Grand Princess у западного берега США, после того, как на этом круизном судне произошла вспышка COVID-19», — сообщается в документе.

Отмечается, что решение об эвакуации было принято после соответствующей просьбы со стороны Соединённых Штатов.

Уточняется, что канадцев из Сан-Франциско доставят до базы ВВС Канады Трентон, впоследствии их поместят на двухнедельный карантин.

Ранее СМИ сообщали, что круизный лайнер Grand Princess с заражёнными коронавирусной инфекцией пассажирами получил разрешение войти в порт американского города Окленд.

Как сообщил 7 марта вице-президент США Майкл Пенс, у 21 человека на борту Grand Princess подтверждено заражение COVID-19.