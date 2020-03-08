СМИ: Судно Grand Princess с заражёнными COVID-19 войдёт в порт Окленда
- Reuters
Как отмечается, в порту пассажиры сойдут на берег и будут помещены под карантин.
По предварительным данным, на это уйдёт по меньше мере два дня.
Ранее в посольстве России в США заявили, что следят за состоянием четырёх россиян, находящихся на борту Grand Princess, где была обнаружена коронавирусная инфекция.
Как сообщил 7 марта вице-президент США Майкл Пенс, у 21 человека на борту круизного лайнера Grand Princess подтверждено заражение COVID-19.