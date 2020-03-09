Число заражённых коронавирусом в Польше возросло до 11

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Общее число заразившихся новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Польше возросло до 11.

Об этом Минздрав страны сообщил на своей странице в Twitter.

«У нас есть три новых случая заражения коронавирусом, подтверждённых положительными результатами лабораторных анализов», — говорится в заявлении.

По информации ведомства, новыми инфицированными оказались женщина из Силезского воеводства и мужчины из Нижнесилезского и Мазовецкого воеводств, которые находятся в госпиталях в Рацибуже, Вроцлаве и Варшаве.

Вместе с тем уточняется, что госпитализированный в Варшаве пациент недавно прибыл из Италии. В настоящее время санитарные службы выявляют контактировавших с ним и помещают их на карантин.

В среду, 4 марта, в Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

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