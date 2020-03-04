В Венгрии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

В Венгрии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

По его словам, речь идёт о двух иранских студентах, которые учатся в Венгрии.

Уточняется, что течение болезни у них проходит без симптомов.

Ранее в Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением COVID-19.