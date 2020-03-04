В Венгрии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.
По его словам, речь идёт о двух иранских студентах, которые учатся в Венгрии.
Уточняется, что течение болезни у них проходит без симптомов.
Ранее в Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
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