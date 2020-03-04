В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.

Об этом информирует Newsweek.

«Это пациент в провинции Любуске. Все, кто контактировал с ним, были помещены на домашний карантин... Результаты теста появились ночью», — сказал Шумовский.

Ранее сообщалось, что в Польше более 230 человек находятся на карантине из-за подозрений в коронавирусе.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением COVID-19.