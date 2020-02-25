В Польше призвали провести встречу министров здравоохранения ЕС

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Глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский заявил, что польские власти обратились в Еврокомиссию с просьбой провести встречу министров здравоохранения ЕС из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Польше призвали провести встречу министров здравоохранения ЕС
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«Правительство и премьер-министр приняли решение направить письмо комиссару Стелле Кириакидес с просьбой о срочной встрече министров здравоохранения Евросоюза, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Европе, так как в разных странах она складывается по-разному», — цитирует его ТАСС.

По его словам, к настоящему моменту в Польше не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, однако складывающаяся в Европе ситуация указывает на то, что «вирус рано или поздно в Польше появится».

Ранее стало известно, что в Хорватии и Австрии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

24 февраля комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич заявил, что Евросоюз прорабатывает разные кризисные сценарии вокруг развития ситуации с коронавирусом.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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