В Хорватии и Австрии зафиксировали первые случаи коронавируса
- РИА Новости
Как сообщает телеканал RTL, о приходе вируса в Хорватию премьер-министр страны Андрей Пленкович заявил после заседания кризисного штаба по противодействию распространению заболевания.
«Первый случай коронавируса выявлен в больнице Доктор Фран Михайлевич в Загребе. Речь идёт о молодом человеке и лёгкой форме заболевания. Он сейчас в хорошем состоянии», — цитирует Пленковича РИА Новости.
Вместе с этим о двух заражениях в австрийской федеральной земле Тироль рассказала телерадиокорпорация ORF. В настоящий момент больные находятся в инфекционном отделении клиники Инсбрука.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус оценил потенциал новой коронавирусной инфекции COVID-19 к пандемии.
Также в ВОЗ заявляли, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о снижении возможностей для сдерживания эпидемии.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.