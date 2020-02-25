В Хорватии и Австрии зафиксировали первые случаи коронавируса

В Хорватии и Австрии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает телеканал RTL, о приходе вируса в Хорватию премьер-министр страны Андрей Пленкович заявил после заседания кризисного штаба по противодействию распространению заболевания.

«Первый случай коронавируса выявлен в больнице Доктор Фран Михайлевич в Загребе. Речь идёт о молодом человеке и лёгкой форме заболевания. Он сейчас в хорошем состоянии», — цитирует Пленковича РИА Новости.

Вместе с этим о двух заражениях в австрийской федеральной земле Тироль рассказала телерадиокорпорация ORF. В настоящий момент больные находятся в инфекционном отделении клиники Инсбрука.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус оценил потенциал новой коронавирусной инфекции COVID-19 к пандемии.

Также в ВОЗ заявляли, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о снижении возможностей для сдерживания эпидемии.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.