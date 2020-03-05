Президент Чехии высказался против антироссийских санкций

Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью словацкой газете Pravda, что санкционная политика Запада против России лишена смысла.

Земан отметил, что подобного рода ограничения не способны изменить положение дел в целом, это касается не только России.

«Я всегда был противником не только антироссийских, но вообще любых санкций. Потому что считаю их неэффективными... Против Кубы санкции действовали 50 лет. Ничего не изменилось, и кастровский режим продолжает существовать», — сказал он.

По его мнению, если бы на Кубу все эти 50 лет свободно ездили зарубежные политики, студенты, туристы и предприниматели, то ситуация в этой стране могла быть совершенно иная.

В декабре главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН прокомментировал воздействие антироссийских санкций на экономику европейских стран.