Эксперт оценил санкционную политику США в отношении России

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков прокомментировал решение американского лидера Дональда Трампа продлить на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

«Вопрос в том, кто будет регулятором новой формулы мировой экономики. Если США сдают позиции, то становится ясно, что им придётся договариваться. Для США это вопрос выживаемости», — заявил эксперт в беседе с радио Sputnik.

По его словам, Вашингтон пойдёт до конца и к этому нужно готовиться, строить альтернативные варианты, не ждать, когда в Соединённых Штатах одумаются.

Ранее Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

В тексте соответствующего документа говорится, что «действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».

В декабре главный научный сотрудник Института экономики РАН Борис Хейфец в беседе с НСН прокомментировал воздействие антироссийских санкций на экономику европейских стран.