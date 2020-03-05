В Австралии запретили въезд прибывающим из Южной Кореи иностранцам

В Австралии ввели запрет на въезд прибывающим из Южной Кореи иностранным гражданам в связи с распространением нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

«Иностранным гражданам (за исключением лиц, постоянно проживающих в Австралии), которые сейчас находятся или позже будут в Республике Корея, не будет разрешено въезжать в Австралию в течение 14 дней с момента выезда или транзита через территорию этой страны», — уточняется в сообщении.

Вместе с тем ограничения не распространяются на граждан Австралии, по возвращении в страну они должны быть помещены на двухнедельный домашний карантин.

Отмечается, что запрет на въезд из Южной Кореи является продолжением ограничительных мер, принятых ранее в отношении Китая и Ирана в связи с «высоким риском дальнейшего распространения COVID-19 в Австралии».

1 февраля Моррисон заявил, что Австралия запрещает въезд на свою территорию всем прибывающим из Китая, за исключением собственных граждан.

Как сообщалось, число заражённых COVID-19 в Южной Корее достигло 5766.