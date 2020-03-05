Число заражённых COVID-2019 в Южной Корее достигло 5766

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Общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Южной Корее выросло до 5766, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Отмечается, что от последствий заражения скончались 35 человек.

Общее число выписанных из больниц достигло 88.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи планируют дополнительно выделить на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 $9,82 млрд.

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