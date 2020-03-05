Число заражённых COVID-2019 в Южной Корее достигло 5766

Общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Южной Корее выросло до 5766, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.