Южная Корея выделит ещё почти $10 млрд на борьбу с коронавирусом

Власти Южной Кореи планируют дополнительно выделить на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 $9,82 млрд.

Об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн.

«Для реализации необходимых мер правительство в срочном порядке подготовило проект дополнительного бюджета в размере 11,7 трлн вон (около $9,82 млрд), — приводит «Рёнхап» слова главы южнокорейского правительства.

Проект бюджета будет вынесен на голосование в парламенте 5 марта.

По последним данным, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Южной Корее достигло 5186.