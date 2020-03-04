Южная Корея выделит ещё почти $10 млрд на борьбу с коронавирусом
- Reuters
Об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн.
«Для реализации необходимых мер правительство в срочном порядке подготовило проект дополнительного бюджета в размере 11,7 трлн вон (около $9,82 млрд), — приводит «Рёнхап» слова главы южнокорейского правительства.
Проект бюджета будет вынесен на голосование в парламенте 5 марта.
По последним данным, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Южной Корее достигло 5186.