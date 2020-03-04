Южная Корея выделит ещё почти $10 млрд на борьбу с коронавирусом

Короткая ссылка
Власти Южной Кореи планируют дополнительно выделить на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 $9,82 млрд.
Южная Корея выделит ещё почти $10 млрд на борьбу с коронавирусом
  • Reuters

Об этом заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн.

«Для реализации необходимых мер правительство в срочном порядке подготовило проект дополнительного бюджета в размере 11,7 трлн вон (около $9,82 млрд), — приводит «Рёнхап» слова главы южнокорейского правительства.

Проект бюджета будет вынесен на голосование в парламенте 5 марта. 

По последним данным, число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Южной Корее достигло 5186.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить